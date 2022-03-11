По словам Дюпина, глава ЛДПР еще в феврале, до госпитализации с коронавирусом, «с большим энтузиазмом» излагал решения по Украине.
«Он убежден, что Россия преодолеет трудности, в конце концов, победит и будет преуспевать. Всё это он излагал ещё задолго до начала спецоперации на Украине», — сообщил Дюпин.
По данным СМИ, Владимир Жириновский выведен из медикаментозного сна и находится в сознании. Однако представитель ЛДПР отказался от комментариев этой информации.
В начале февраля Жириновский был госпитализирован после заражения омикрон-штаммом коронавируса.