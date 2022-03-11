Глава ЛДПР Владимир Жириновский с энтузиазмом воспринимает решения, которые касаются спецоперации России на Украине, заявил глава пресс-службы партии Александр Дюпин в комментарии изданию «Подъем» 11 марта

По словам Дюпина, глава ЛДПР еще в феврале, до госпитализации с коронавирусом, «с большим энтузиазмом» излагал решения по Украине. Жириновский назвал Украину «язвой на теле Европы» © Пресс-служба Госдумы РФ / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанк

«Он убежден, что Россия преодолеет трудности, в конце концов, победит и будет преуспевать. Всё это он излагал ещё задолго до начала спецоперации на Украине», — сообщил Дюпин.

По данным СМИ, Владимир Жириновский выведен из медикаментозного сна и находится в сознании. Однако представитель ЛДПР отказался от комментариев этой информации.

В начале февраля Жириновский был госпитализирован после заражения омикрон-штаммом коронавируса.