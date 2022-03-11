Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Российской Федерацией, которые фактически поставили крест на отношениях Москвы и ЕС. Эти слова он сказал 11 марта в эфире телеканала TF1

«Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО… Я считаю, что это ошибка — делать обещания, которые не можешь реализовать», — сказал он.

«Перекрыть газ и не только». Делягин о том, как наказать Запад за санкции против России © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с русскими. Москва пообещала ответить зеркально.