Президент России Владимир Путин одобрил инициативу главы Минобороны Сергея Шойгу по передаче трофейной техники западного производства силам ополчения в Донбассе. Его слова прозвучали в ходе заседания Совбеза, кадры которого были показаны в эфире «Россия-24»

«Что касается поставки вооружения, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи его в воинские подразделения Луганской и Донецкой Народных республик», — сказал Путин.

Как заявил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин, военнослужащие ДНР захватили 1 танк, 2 боевых машины пехоты, 1 бронеавтомобиль, а также 6 иностранных комплексов NLAW и Javelin. Путин одобрил привлечение добровольцев к силам Донбасса © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.