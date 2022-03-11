Президент России Владимир Путин заявил, что тем иностранцам, которые хотят помочь жителям ЛДНР, нужно оказать содействие в этом вопросе. Об этом он сказал на заседании Совета безопасности 11 марта, кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия-24»

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», — сказал Путин.

В Загребе упал украинский беспилотный самолет-разведчик – СМИ © Telegram Сергеем Шойгу глава российского государства подчеркнул, что укрепление западных рубежей страны требует отдельного рассмотрения, «надо подготовить предложения и доложить».

Шойгу заявил, что больше всего желающих поехать на помощь ЛНР и ДНР — это люди из стран Ближнего Востока, ориентировочно речь идет примерно о 16 тысячах человек.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Российская и украинская делегации договорились, что для мирных жителей будут организованы гуманитарные коридоры, однако украинские националисты поступили по-своему, фактически взяв людей в заложники и используя как живой щит.