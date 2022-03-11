«После 23:00 (01:00 мск пятницы. — Ред.) управление полиции Загреба получило несколько сигналов от граждан, что в районе Ярун ощутили детонацию, чему предшествовало падение объекта», — сообщила пресс-служба МВД Хорватии.
Полицейские нашли на месте происшествия на Ярунской улице воронку и рядом с ней два парашюта. Несколько автомобилей в этом районе, по данным МВД Хорватии, получили повреждения.
Местные СМИ предположили, что обломки принадлежат разведывательному беспилотнику Ту-141 «Стриж», который сейчас находится на вооружении только у Украины.
Согласно сообщениям, беспилотник вышел из строя и пересек всю Венгрию или часть соседних стран и попал в Хорватию из Украины.