В одном из районов столицы Хорватии упал с неба неустановленный объект, СМИ предполагают, что это мог быть украинский беспилотный самолёт-разведчик «Ту-141 Стриж»

«После 23:00 (01:00 мск пятницы. — Ред.) управление полиции Загреба получило несколько сигналов от граждан, что в районе Ярун ощутили детонацию, чему предшествовало падение объекта», — сообщила пресс-служба МВД Хорватии.

Полицейские нашли на месте происшествия на Ярунской улице воронку и рядом с ней два парашюта. Несколько автомобилей в этом районе, по данным МВД Хорватии, получили повреждения. «Это провокаторы в душе и теле». Как Украина подталкивает НАТО к войне с Россией © коллаж Украина.Ру

Местные СМИ предположили, что обломки принадлежат разведывательному беспилотнику Ту-141 «Стриж», который сейчас находится на вооружении только у Украины.

Согласно сообщениям, беспилотник вышел из строя и пересек всю Венгрию или часть соседних стран и попал в Хорватию из Украины.