Сеть биолабораторий США неспроста строили недалеко от границ Российской Федерации, сказал депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости 11 марта

По словам депутата, нет никаких сомнений, что на Украине велась разработка биологического оружия. Корнилов: биолаборатории США работают не только на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Сеть этих биолабораторий строили, как правило, недалеко от границ Российской Федерации. И это неспроста. Вся информация должна быть предана международной огласке. Необходимо создать международную комиссию для проверки всех американских биолабораторий, разбросанных по всему миру. Действия США угрожают всему международному сообществу», — подчеркнул Шеремет.

По его словам, разработки этих биолабораторий «снова шокируют весь мир».

Ранее Россия направила запрос о проведении заседания Совбеза ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на Украине.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты биологических исследований, Киев и Вашингтон, по ее словам, совместно работают над тем, чтобы разработки лабораторий не попали военным РФ.

Из сообщений Минобороны РФ следует, что США потратили более 200 млн долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.