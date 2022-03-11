На брифинге 11 марта представители Минобороны доложили о выведении из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщает РИА Новости

«Всего за время проведения операции выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 98 самолетов; 118 беспилотных летательных аппаратов; 1041 танк и других боевых бронированных машин; 113 реактивных систем залпового огня; 389 орудий полевой артиллерии и минометов; 843 единицы специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.

Также Минобороны сообщили о выведении из строя военных аэродромов в Луцке и Ивано-Франковске. Ополчение ДНР взяло под контроль город Волноваха - Минобороны РФ © РИА Новости, Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Кроме того, истребительной авиацией и войсковой ПВО ВС РФ сбито три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять беспилотников «Байрактар ТБ-2».

Сообщается о поражении 107 объектов украинских вооруженных сил, в том числе шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.