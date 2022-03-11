Украина полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива. Об этом сообщила 11 марта украинская компания «Энергоатом» в своем Telegram-канале

«"Энергоатом" полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива», — говорится в сообщении.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Чернобыльскую и Запорожскую АЭС. На Украине заявили об отключении систем обеспечения Чернобыльской АЭС © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.