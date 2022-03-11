Глава ЛНР Леонид Пасечник 11 марта подписал указ о возвращении на взятых под контроль ополченцами территориях Луганской области наименований улиц и переулков, которые действовали на территории Украины по состоянию на 18 мая 2014 года. Указ публикует Telegram-канал ЛуганскИнформЦентра

«Установить, что на территории Луганской Народной Республики, ранее оккупированной Украиной, освобожденной после 19.02.2022, применяются наименования улиц, переулков, кварталов, площадей, тупиков, бульваров, дорог, набережных, переулков, проспектов, проездов, городков, парков, скверов и других градостроительных объектов, которые действовали на территории Украины по состоянию на 18.05.2014», — говорится в указе.

Ранее глава ЛНР сообщил, что школьники освобожденных районов ЛНР в дальнейшем будут учиться по учебникам, где «герои — наши деды, которые защищали страну, а не Степан Бандера». Пасечник заявил о почти полностью освобожденной территории ЛНР © Пресс-служба главы ЛНР

В 2015 году на Украине вступил в силу закон о декоммунизации. Согласно ему, в стране начался снос памятников Ленину и советским солдатам, переименование улиц и населенных пунктов в честь украинских коллаборантов, символика СССР была приравнена к нацистской.