«Установить, что на территории Луганской Народной Республики, ранее оккупированной Украиной, освобожденной после 19.02.2022, применяются наименования улиц, переулков, кварталов, площадей, тупиков, бульваров, дорог, набережных, переулков, проспектов, проездов, городков, парков, скверов и других градостроительных объектов, которые действовали на территории Украины по состоянию на 18.05.2014», — говорится в указе.
Ранее глава ЛНР сообщил, что школьники освобожденных районов ЛНР в дальнейшем будут учиться по учебникам, где «герои — наши деды, которые защищали страну, а не Степан Бандера».
В 2015 году на Украине вступил в силу закон о декоммунизации. Согласно ему, в стране начался снос памятников Ленину и советским солдатам, переименование улиц и населенных пунктов в честь украинских коллаборантов, символика СССР была приравнена к нацистской.