Армия РФ нанесла высокоточным оружием удар по военным аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске, сообщил 11 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости

«Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске», — сообщил Конашенков.

Ранее Минобороны сообщило о взятии военными ДНР под контроль города Волноваха.

По данным Минобороны на 9 марта, 90% украинских военных аэродромов выведены из строя. Военные РФ вывели из строя аэродром в Староконстантинове

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.