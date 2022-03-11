«Группировкой войск Донецкой Народной Республики освобожден город Волноваха», — сказал Конашенков.
По данным Минобороны, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый гай, продвижение в глубину составило до 6 километров, подразделения ДНР продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе.
Конашенков добавил, что подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская, продвижение вперед составило 17 километров.
По словам главы НМ ДНР Эдуарда Басурина, «освобождение Волновахи — это маленькая победа, которая приведет к установлению контроля над Мариуполем».
Ранее боевики нацбатальона «Азов» препятствовали выходу мирных жителей по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Волновахи.