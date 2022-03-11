Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 11 марта сообщил о взятии под контроль войсками ДНР города Волноваха, передает РИА Новости

«Группировкой войск Донецкой Народной Республики освобожден город Волноваха», — сказал Конашенков.

По данным Минобороны, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый гай, продвижение в глубину составило до 6 километров, подразделения ДНР продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Украинские боевики взяли в заложники жителей Мариуполя и Волновахи © AP, Evgeniy Maloletka

Конашенков добавил, что подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьская, продвижение вперед составило 17 километров.

По словам главы НМ ДНР Эдуарда Басурина, «освобождение Волновахи — это маленькая победа, которая приведет к установлению контроля над Мариуполем».

Ранее боевики нацбатальона «Азов» препятствовали выходу мирных жителей по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Волновахи.