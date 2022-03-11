В 07:50 обстрел Горловки велся со стороны Дзержинска.
«Выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", 10 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.
Позднее украинские военные еще несколько раз обстреляли населенные пункты ДНР.
«07:55 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (мкрн. Комсомолец): выпущено 30 ракет из БМ-21 "Град"; 08:00 — н.п. Ленинское — н.п. Горловка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"», — указано в канале.
По поселку Озеряновка ВФУ произвели 30 выстрелов из зенитной установки, по Широкой Балке выпустили 12 мин.
Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.
С ними были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. С 24 февраля Россия, в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса, проводит специальную военную операцию на Украине.