Вооруженные формирования Украины (ВФУ) с утра 11 марта более 100 раз обстреляли Горловку ракетами из БМ-21 «Град», сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram

В 07:50 обстрел Горловки велся со стороны Дзержинска. Басурин: в ДНР освобождено 66 населенных пунктов © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", 10 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Позднее украинские военные еще несколько раз обстреляли населенные пункты ДНР.

«07:55 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (мкрн. Комсомолец): выпущено 30 ракет из БМ-21 "Град"; 08:00 — н.п. Ленинское — н.п. Горловка: выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град"», — указано в канале.

По поселку Озеряновка ВФУ произвели 30 выстрелов из зенитной установки, по Широкой Балке выпустили 12 мин.

Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

С ними были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. С 24 февраля Россия, в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса, проводит специальную военную операцию на Украине.