Президент США Джо Байден намерен 11 марта объявить о новых ограничительных мерах против России на фоне операции на Украине, сообщила пресс-служба Белого дома

Согласно расписанию на сайте Белого дома, президент США Джо Байден в 10.15 (18.15 мск) «объявит о действиях по дальнейшему привлечению России к ответственности».

Ранее агентство Reuters сообщило, что Байден намерен предложить отменить статус «постоянных нормальных торговых отношений» для России на фоне ситуации вокруг Украины. Таким образом, США смогут продолжить повышать тарифы на российский импорт. МИД РФ раскрыл принципы, на которых строится ответ России на санкции Запада © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

По данным источников агентства, законодатели в обеих палатах Конгресса выразили поддержку такому шагу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка к минимизации последствий санкций была начата заранее.

Он также отметил, что на фоне санкционного давления Россия бесперебойно и в полном объеме выполняет контракты по поставкам энергоресурсов.