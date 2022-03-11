По словам Форманчука, объявив о национализации по этническому признаку, Владимир Зеленский сделал выбор в сторону русофобии как главного средства сохранения себя во власти и служения коллективному западу.
«Если все будет и дальше развиваться в таком ключе, то в отношении самого Зеленского и украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, ждут ответные меры по конфискации их собственности, в том числе на полуострове. Уверен, что их имущество на территории России будет национализировано», — предположил Форманчук.
Ранее сообщалось, что в 2013 году Елена Зеленская приобрела недвижимость в Крыму, в поселке Ливадия.
Ранее, 3 марта, Верховной Рада приняла закон «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов». 10 марта Зеленский подписал этот закон. Согласно закону, решение об изъятии собственности принимает СНБО по запросу правительства.