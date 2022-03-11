В ответ на подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона об изъятии объектов собственности РФ и ее резидентов у самого Зеленского и ряда украинских олигархов может быть конфискована собственность на территории РФ, в частности в Крыму. Об этом сказал глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук в комментарии РИА Новости 11 марта

По словам Форманчука, объявив о национализации по этническому признаку, Владимир Зеленский сделал выбор в сторону русофобии как главного средства сохранения себя во власти и служения коллективному западу. Арестович обещает отвоевать Крым © Алексей Арестович/Фейсбук

«Если все будет и дальше развиваться в таком ключе, то в отношении самого Зеленского и украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, ждут ответные меры по конфискации их собственности, в том числе на полуострове. Уверен, что их имущество на территории России будет национализировано», — предположил Форманчук.

Ранее сообщалось, что в 2013 году Елена Зеленская приобрела недвижимость в Крыму, в поселке Ливадия.

Ранее, 3 марта, Верховной Рада приняла закон «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов». 10 марта Зеленский подписал этот закон. Согласно закону, решение об изъятии собственности принимает СНБО по запросу правительства.