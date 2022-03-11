Пекин поддерживает любые усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает РИА Новости 11 марта

По словам премьера Госсовета КНР, «нынешняя ситуация на Украине действительно вызывает тревогу» и Китай также глубоко обеспокоен. Он выразил надежду на скорейшее возвращение мира. Китай призвал к прекращению огня на Украине © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Необходимо приложить все усилия, чтобы поддержать Россию и Украину в переговорах по преодолению трудностей и достижению мирного решения», — подчеркнул Кэцян.

Премьер Госсовета КНР отметил, что Китай готов вместе с международным сообществом играть активную роль в восстановлении мира.

Ли Кэцян указал, что Китай призывает к максимальной сдержанности, чтобы не допустить крупномасштабного гуманитарного кризиса. При этом, по его словам, Пекин уже выступил с инициативой по гуманитарной ситуации на Украине и продолжит оказывать стране гуманитарную помощь.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.