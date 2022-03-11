Евросоюз намерен продолжить помощь Украине после прекращения военной операции РФ. Об этом по итогам первого дня саммита в Версале заявили главы государств и правительств Евросоюза, передает РИА Новости 11 марта

«Мы не бросим украинцев. ЕС, государства-члены союза продолжат предоставлять скоординированную политическую, финансовую, гуманитарную помощь. Мы решительно настроены содействовать восстановлению демократической Украины, как только завершится российское наступление», — гласит заявление.

Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте по итогам первого дня саммита сообщил, что заявка Украины на членство в ЕС находится на стадии рассмотрения, однако до принятия решения еще потребуется время, «месяцы или годы». Он также заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций в отношении России. ЕС намерен увеличить расходы на оборону © CC0, Pixabay

Кроме Украины, с запросом на ускоренное вступление в ЕС обратились Молдавия и Грузия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что, в отличие от НАТО, ЕС не является военно-политическим блоком и вопрос стратегической безопасности в данном случае не стоит.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он сообщил, что главы республик Донбасса обратились к РФ с просьбой о помощи. По словам президента, цели операции — демилитаризация и денацификация Украины.