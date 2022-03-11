«Мы не бросим украинцев. ЕС, государства-члены союза продолжат предоставлять скоординированную политическую, финансовую, гуманитарную помощь. Мы решительно настроены содействовать восстановлению демократической Украины, как только завершится российское наступление», — гласит заявление.
Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте по итогам первого дня саммита сообщил, что заявка Украины на членство в ЕС находится на стадии рассмотрения, однако до принятия решения еще потребуется время, «месяцы или годы». Он также заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций в отношении России.
Кроме Украины, с запросом на ускоренное вступление в ЕС обратились Молдавия и Грузия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что, в отличие от НАТО, ЕС не является военно-политическим блоком и вопрос стратегической безопасности в данном случае не стоит.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он сообщил, что главы республик Донбасса обратились к РФ с просьбой о помощи. По словам президента, цели операции — демилитаризация и денацификация Украины.