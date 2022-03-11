Действия компании Meta Platforms (ранее Facebook) являются экстремистскими и свидетельствуют о ведении против РФ информационной войны без правил, заявило посольство РФ в США в Telegram-канале 11 марта

Посольство обратилось к властям США с призывом повлиять на компанию и прекратить разжигание вражды в соцсетях.

«Действия компании — еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности», — говорится в сообщении.

В обращении посольства подчеркивается, что пользователи Facebook и Instagram не наделяли глав этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать народы. Facebook поддержал призывы к убийствам россиян и белорусов © Пресс-служба Facebook / Пресс-служба Facebook / Перейти в фотобанк

Ранее американская компания Meta временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию по отношению к российским военным и угрозы и призывы к убийству в адрес президентов РФ и Белоруссии.