Глава Чечни Рамзан Кадыров раскрыл подробности об освобождении очередного населенного пункта на Украине и рассказал, как встречают чеченских бойцов мирные жители

«Сегодня бесстрашный командир чеченского спецназа доложил мне об очередном освобожденном населенном пункте. Ни один местный житель не выразил в адрес чеченских бойцов ни капли негодования. Напротив, население всегда встречает наших бойцов с большим гостеприимством и дружелюбием», — сообщил Кадыров в Telegram.

Глава Чечни отметил, что ни шквальный огонь из стрелковых видов вооружения, ни минометы и даже хваленые байрактары не смогут замедлить продвижение чеченского спецназа

Ситуация на Украине

Слово за Китаем и альтернатива Будапешту. Итоги 10 марта на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

По следам изуверов, эвакуация из Изюма, обещание Зеленского, бои в Мариуполе. Хроника событий на Украине на 17:00 10 марта © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.