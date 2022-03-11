8 марта президент США Джо Байден подписал указ о запрете закупок российских энергоносителей.
«Сколько времени потребуется остальному миру прежде, чем он сможет произвести десять миллионов баррелей нефти, которые производит Россия?.. Мы говорим о пяти, десяти годах, которые потребуются на то, чтобы появилась возможность заместить все десять миллионов баррелей», — цитирует Ситтона РИА Новости.
Эксперт полагает, что власти стран Запада с самого начала российской операции на Украине оказывают давление на крупные нефтегазовые компании с тем, чтобы они прекратили закупки нефти РФ.
После того, как США отказались от российского топлива, стоимость бензина в США поставила исторический рекорд, превысив $4,31 за галлон (3,785 л). Согласно прогнозам Ситтона, цена может вырасти еще больше.
«Все это очень разрушительно, и меня не удивит, если средняя цена на бензин в США превысит пять долларов за галлон, может, даже начнет приближаться к шести», — сказал он.
Ранее Запад ввел беспрецедентные экономические санкции против России под предлогом осуждения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
По количеству введенных против страны санкций Россия вышла на первое место в мире, обогнав Иран. До этого РФ находилась на втором месте в этом списке.
Ситуация на Украине
Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.
После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.
Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.
Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.
С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.
Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.
Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.
В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.