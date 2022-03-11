Международное сообщество будет привыкать жить без ежедневных поставок миллионов баррелей российской нефти до 10 лет, сказал бывший комиссар нефтяного регулятора штата Техас Райан Ситтон

8 марта президент США Джо Байден подписал указ о запрете закупок российских энергоносителей.

«Сколько времени потребуется остальному миру прежде, чем он сможет произвести десять миллионов баррелей нефти, которые производит Россия?.. Мы говорим о пяти, десяти годах, которые потребуются на то, чтобы появилась возможность заместить все десять миллионов баррелей», — цитирует Ситтона РИА Новости.

Эксперт полагает, что власти стран Запада с самого начала российской операции на Украине оказывают давление на крупные нефтегазовые компании с тем, чтобы они прекратили закупки нефти РФ.

После того, как США отказались от российского топлива, стоимость бензина в США поставила исторический рекорд, превысив $4,31 за галлон (3,785 л). Согласно прогнозам Ситтона, цена может вырасти еще больше.

«Все это очень разрушительно, и меня не удивит, если средняя цена на бензин в США превысит пять долларов за галлон, может, даже начнет приближаться к шести», — сказал он.

Ранее Запад ввел беспрецедентные экономические санкции против России под предлогом осуждения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

По количеству введенных против страны санкций Россия вышла на первое место в мире, обогнав Иран. До этого РФ находилась на втором месте в этом списке.

Ситуация на Украине

Киев в ужасе от Берлина, Третья мировая близка, Белоруссия в опасности: что говорили об Украине в мире 10 марта © REUTERS, Turkish Foreign Ministry/Handout

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

«Ждали подходящего момента». Почему спецоперация на Украине проводится именно сегодня © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.