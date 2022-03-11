Ответные меры Москвы в отношении стран Запада, которые ввели антироссийские санкции, принимаются оперативно и продуманно, сказал замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете «Известия»

«Конечно, мы действуем зеркально в отношении действий недружественных стран», — подчеркнул Панкин.

Однако он отметил, что российские власти при этом стараются быть прагматичными, чтобы «не наносить непоправимый ущерб самим себе, как это делают некоторые наши контрагенты».

Замглавы МИД РФ отметил, что «лучше все-таки подумать, чем потом одумываться».

Ранее Запад ввел беспрецедентные экономические санкции против России под предлогом осуждения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

По количеству введенных против страны санкций Россия вышла на первое место в мире, обогнав Иран. До этого РФ находилась на втором месте в этом списке.

Ситуация на Украине

Слово за Китаем и альтернатива Будапешту. Итоги 10 марта на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

Киев в ужасе от Берлина, Третья мировая близка, Белоруссия в опасности: что говорили об Украине в мире 10 марта © REUTERS, Turkish Foreign Ministry/Handout

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.