На первоочередные меры по поддержанию экономики РФ из федерального бюджета выделят более 1 трлн рублей, сообщила газета «Известия» со ссылкой на план проекта правительства

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