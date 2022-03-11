Как уточняется, согласно редакции плана от 9 марта эта сумма составит не менее 1,042 трлн рублей.
«Финансирование ряда обозначенных инициатив еще уточняется, указывается в проекте плана», — отмечает газета.
По ее данным, почти половина этих денег потратят на соцподдержку, в том числе на стимуляцию рынка труда (496 млрд рублей), примерно вдвое меньше — на транспорт (275 млрд), из которых львиную долю (250 млрд) получит РЖД, еще 25 млрд получат авиакомпании.
Строительная отрасль и ЖКХ получат суммарно 99,8 млрд, системообразующие организации 84,8 млрд, агропромышленный комплекс — 42 млрд.