Meta Platforms (ранее Facebook) разрешила призывать к насилию и убийствам в отношении россиян и белорусов, сообщило агентство Reuter со ссылкой на внутренние документы американской компании

Как уточняется, такая «лицензия на убийство» выдана пользователям Facebook и Instagram в России, Украине, Польше, Латвии, Литве, Эстонии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Особо отмечается, что в соцсетях Meta пользователей этих стран модераторы не будут наказывать за призывы к убийству президентов России и Белоруссии Владимира Путину и Александра Лукашенко.

Также позволяются призывы к насилию против россиян, если в публикации будет явно говориться о конфликте на Украине. В то же время останутся под запретом призывы к издевательствам над военнопленными.

Позднее эту информацию подтвердили в американской компании, отметив, что теперь высказывания типа «Смерть российским захватчикам» разрешены.

Призывы к убийствам мирных россиян пока останутся под запретом, но только в том случае, если они «правдоподобные», говорится в заявлении Meta.

Ситуация на Украине

Слово за Китаем и альтернатива Будапешту. Итоги 10 марта на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

Киев в ужасе от Берлина, Третья мировая близка, Белоруссия в опасности: что говорили об Украине в мире 10 марта © REUTERS, Turkish Foreign Ministry/Handout

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.