Вашингтон отказался от предложения Варшавы о передаче Соединенным Штатам польских истребителей для последующей поставки этих самолетов Украине, так как Киев сможет их использовать на российской территории, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки

По ее словам, такое развитие событий может спровоцировать масштабный международный конфликт.

«Наша оценка основана на том, как предотвратить мировую войну», — приводит РИА Новости слова Псаки.

Слово за Китаем и альтернатива Будапешту. Итоги 10 марта на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Следует отметить, что именно США призывали поляков отдать свои самолеты Украине, предложив Варшаве свои списанные F-16 вместо старых советских «Су» и «МиГов», находящихся сейчас на вооружении Польши.

Однако они отказались разделить ответственность с поляками за такой шаг. В частности, представитель Пентагона Дж. Кирби заявил, что Варшава должна принять решение о передаче своих самолетов самостоятельно.

Свою собственную боевую авиацию Украина потеряла в первые дни спецоперации по денацификации и демилитаризации, которую проводит РФ на ее территории.

Ситуация на Украине

Киев в ужасе от Берлина, Третья мировая близка, Белоруссия в опасности: что говорили об Украине в мире 10 марта © REUTERS, Turkish Foreign Ministry/Handout

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

По следам изуверов, эвакуация из Изюма, обещание Зеленского, бои в Мариуполе. Хроника событий на Украине на 17:00 10 марта © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.