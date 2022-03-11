По ее словам, такое развитие событий может спровоцировать масштабный международный конфликт.
«Наша оценка основана на том, как предотвратить мировую войну», — приводит РИА Новости слова Псаки.
Последняя пояснила, что боевые самолеты «могут пересечь границу и провести операции на российской земле». Этим поставки военной авиации отличаются от передачи других видов вооружений.
Следует отметить, что именно США призывали поляков отдать свои самолеты Украине, предложив Варшаве свои списанные F-16 вместо старых советских «Су» и «МиГов», находящихся сейчас на вооружении Польши.
Однако они отказались разделить ответственность с поляками за такой шаг. В частности, представитель Пентагона Дж. Кирби заявил, что Варшава должна принять решение о передаче своих самолетов самостоятельно.
Свою собственную боевую авиацию Украина потеряла в первые дни спецоперации по денацификации и демилитаризации, которую проводит РФ на ее территории.
Ситуация на Украине
Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.
После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.
Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.
Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.
С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.
Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.
Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.
В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.
Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.