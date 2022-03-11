Ранее Министерство обороны РФ раскрыло данные о бактериологических лабораториях США на территории Украины, а замгоссекретаря Виктория Нуланд в ходе выступления в Конгрессе Штатов признала, что американцы проводили бактериологические исследования на Украине и Вашингтон прилагает все усилия для того, чтобы их результаты не попали в руки российских военных.
«Миссия России запросила проведения заседания Совбеза 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины», — отметил Полянский в Twitter.
Согласно информации, поступившей в Министерство обороны РФ, США потратили свыше $200 млн на финансирование работы бактериологических лабораторий Пентагона на Украине.
Москва в связи с этой деятельностью США на Украине рассматривает возможность запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).
МИД КНР призвал Вашингтон раскрыть данные о деятельности США в рамках их программы по производству биооружия в ряде стран.