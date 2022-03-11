Российская Федерация запросила проведения заседания СБ ООН 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности США на Украине, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

Ранее Министерство обороны РФ раскрыло данные о бактериологических лабораториях США на территории Украины, а замгоссекретаря Виктория Нуланд в ходе выступления в Конгрессе Штатов признала, что американцы проводили бактериологические исследования на Украине и Вашингтон прилагает все усилия для того, чтобы их результаты не попали в руки российских военных.

«Миссия России запросила проведения заседания Совбеза 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины», — отметил Полянский в Twitter.

Коронавирус в украинских биолабораториях, Лавров и Кулеба, наёмники на границе Белоруссии. Хроника событий на Украине на 13:00 10 марта © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Москва в связи с этой деятельностью США на Украине рассматривает возможность запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

МИД КНР призвал Вашингтон раскрыть данные о деятельности США в рамках их программы по производству биооружия в ряде стран.