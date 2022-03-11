Ранее Министерство обороны РФ раскрыло данные о бактериологических лабораториях США на территории Украины, а замгоссекретаря Виктория Нуланд в ходе выступления в Конгрессе Штатов признала, что американцы проводили бактериологические исследования на Украине и Вашингтон прилагает все усилия для того, чтобы их результаты не попали в руки российских военных.

«Миссия России запросила проведения заседания Совбеза 11 марта для обсуждения военно-биологической деятельности США на территории Украины», — отметил Полянский в Twitter.

Коронавирус в украинских биолабораториях, Лавров и Кулеба, наёмники на границе Белоруссии. Хроника событий на Украине на 13:00 10 марта
Коронавирус в украинских биолабораториях, Лавров и Кулеба, наёмники на границе Белоруссии. Хроника событий на Украине на 13:00 10 марта
© РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк
Согласно информации, поступившей в Министерство обороны РФ, США потратили свыше $200 млн на финансирование работы бактериологических лабораторий Пентагона на Украине.

Москва в связи с этой деятельностью США на Украине рассматривает возможность запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

МИД КНР призвал Вашингтон раскрыть данные о деятельности США в рамках их программы по производству биооружия  в ряде стран.