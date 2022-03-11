Боевики неонацистского полка «Азов» и других неофашистских формирований размещают артиллерию в жилых кварталах Мариуполя и ведут оттуда огонь по ополченцам ДНР и российским военным, сообщает РИА Новости со ссылкой на местного жителя

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что украинские неонацисты постоянно используют ту же тактику «живого щита», что и террористы на Ближнем Востоке, размещая тяжелые вооружения рядом с домами мирных жителей.

«Слышал, стоят по кругу и в центре города. Стреляют. Гаубицы или нет, я не знаю как правильно называются. Стреляют из парков, между домами располагаются. В жилом секторе», — приводит агентство слова собеседника из числа мариупольцев, которым удалось покинуть город.

Как известно, неонацисты блокируют выход мирных жителей из города и обстреливают тех, кто пытается сделать это на свой страх и риск.

Ситуация на Украине

Слово за Китаем и альтернатива Будапешту. Итоги 10 марта на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

«Ждали подходящего момента». Почему спецоперация на Украине проводится именно сегодня © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.