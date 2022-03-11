«Я помню, что еще задолго до пандемии одна из таких лабораторий, находящихся в Казахстане, изучала распространение коронавируса, в том числе через летучих мышей. Сейчас все сваливают на Ухань [Китай], но чем занимались эти пентагоновские лаборатории в Казахстане никто не знает», — сказал Корнилов.
Он подчеркнул, что Нуланд не раскрыла никаких секретов: никто не скрывал, что эти референс-лаборатории неслучайно находятся на территории постсоветских республик по периметру российско-китайской границы. Тайной не было и то, что финансировало работу лабораторий Минобороны США, рассказал эксперт.
Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.
Несколько дней назад стало известно, что российские военные в ходе спецоперации обнаружили на Украине 30 биолабораторий. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что на этих объектах предположительно работали над производством биологического оружия для министерства обороны США.
В среду, 9 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации о деятельности биолабораторий на территории Украины в руки российских сил.
На признание США о биолабораториях отреагировали в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.