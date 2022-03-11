Информация о деятельности на территории Украины американских биолабораторий давно не тайна на Западе, а вот в Киеве даже не подозревали, что происходит внутри этих объектов. Примерно также обстоят дела и в Казахстане. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

«Я помню, что еще задолго до пандемии одна из таких лабораторий, находящихся в Казахстане, изучала распространение коронавируса, в том числе через летучих мышей. Сейчас все сваливают на Ухань [Китай], но чем занимались эти пентагоновские лаборатории в Казахстане никто не знает», — сказал Корнилов.

«Переустройство миропорядка». Как спецоперация России на Украине изменит мир © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.

Несколько дней назад стало известно, что российские военные в ходе спецоперации обнаружили на Украине 30 биолабораторий. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что на этих объектах предположительно работали над производством биологического оружия для министерства обороны США.

В среду, 9 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации о деятельности биолабораторий на территории Украины в руки российских сил.

На признание США о биолабораториях отреагировали в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.