Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал события, происходящие в настоящее время на Украине, в том числе ответил на вопрос, почему спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации нельзя было провести в 2014 году

«С военной точки зрения мы были готовы. В январе-феврале 2015 года, когда Украина потерпела тяжелейшее поражение под Дебальцево, украинская армия посыпалась полностью. Там было чистое поле на Днепропетровск и Запорожье, и один-два марш-броска танковых соединений даже не ВС РФ, а ополченцев ДНР/ЛНР хватило бы, чтобы пройти значительное пространство Украины, не встречая особого сопротивления. Вся логистика Украины была разрушена», — сказал эксперт.

Американский шпион в делегации, бегство элиты, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 11:00 10 марта © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Полностью интервью с Владимиром Корниловым можно прочитать здесь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ. Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с русскими. Москва пообещала ответить зеркально.