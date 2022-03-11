Соединенные Штаты планируют развязать масштабный конфликт между Российской Федерацией и странами НАТО ради собственной выгоды. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

Кива сказал, кто планировал убить Медведчука © Facebook/Илья Кива

«Своими заявлениями о невмешательстве, США начинают войну против России руками Польши. А это уже страна НАТО. США в лице президента [Джо] Байдена настолько неадекватны, что готовы развязать войну между НАТО и РФ, лишь бы реализовать свои национальные интересы. Это государство не то что не может быть моральным лидером, оно должно быть международным изгоем, потому что оно уже развязало столько войн», — заключил эксперт.

Полностью интервью с Владимиром Евсеевым можно прочитать здесь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ, а Украине помогают поставками вооружения.