В качестве одного из доказательств он привел планы на поставку Украине истребителей МиГ-29 из Польши. Однако пилотов, которые могли бы работать с этими машинами на Украине сейчас нет, а значит пилотировать будут поляки.
«Своими заявлениями о невмешательстве, США начинают войну против России руками Польши. А это уже страна НАТО. США в лице президента [Джо] Байдена настолько неадекватны, что готовы развязать войну между НАТО и РФ, лишь бы реализовать свои национальные интересы. Это государство не то что не может быть моральным лидером, оно должно быть международным изгоем, потому что оно уже развязало столько войн», — заключил эксперт.
Полностью интервью с Владимиром Евсеевым можно прочитать здесь.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ, а Украине помогают поставками вооружения.