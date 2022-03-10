Президент России Владимир Путин одобрил ввод внешнего управления в компаниях, которые объявили об уходе с российского рынка, пишет РИА Новости 10 марта

Так глава государства отреагировал на предложение премьера Михаила Мишустина об ответных действиях в отношении иностранных компаний, которые попытаются необоснованно свернуть свою деятельность в РФ.

«Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет», — сказал российский президент и отметил, что в таких ситуациях нужно действовать решительно.

Путин поручил составить список стран, которые ввели санкции против РФ © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Беспрецедентные экономические санкции, которые ввел Запад в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины, привели к тому, что многие иностранные компании, работающие в России, объявили о прекращении своей работы на российской территории.

На текущий момент они не закрылись, часть продолжает работу, а часть временно приостановила свою деятельность.

Ситуация на Украине

Слово за Китаем и альтернатива Будапешту. Итоги 10 марта на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

Киев в ужасе от Берлина, Третья мировая близка, Белоруссия в опасности: что говорили об Украине в мире 10 марта © REUTERS, Turkish Foreign Ministry/Handout

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.