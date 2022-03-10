Человеконенавистнические замыслы киевского режима, собиравшегося применить химическое оружие в Донбассе и обвинить в этом Россию, были предотвращены благодаря предупреждению Москвы, рассказал постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Коронавирус в украинских биолабораториях, Лавров и Кулеба, наёмники на границе Белоруссии. Хроника событий на Украине на 13:00 10 марта © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

«Загодя предупредив о готовящихся провокациях, Россия тем самым предотвратила реализацию человеконенавистнических замыслов киевского режима и тем самым спасла жизни многих людей», — сказал Шульгин.

Он отметил, что Запад «своими безответственными заявлениями о мнимых российских химических провокациях под чужим флагом они фактически дают индульгенцию украинским экстремистам», давая понять, что вину за любую провокацию все равно возложат на Россию.