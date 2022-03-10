Коронавирус в украинских биолабораториях, Лавров и Кулеба, наёмники на границе Белоруссии. Хроника событий на Украине на 13:00 10 марта
Коронавирус в украинских биолабораториях, Лавров и Кулеба, наёмники на границе Белоруссии. Хроника событий на Украине на 13:00 10 марта
© РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк
Он напомнил, что на сессии исполнительного совета ОЗХО 21 декабря 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что украинские националисты при содействии сотрудников иностранных ЧВК завезли в подконтрольные на тот момент киевскому режиму районы Донбасса емкости с токсичными химикатами.

«Загодя предупредив о готовящихся провокациях, Россия тем самым предотвратила реализацию человеконенавистнических замыслов киевского режима и тем самым спасла жизни многих людей», — сказал Шульгин.

Он отметил, что Запад «своими безответственными заявлениями о мнимых российских химических провокациях под чужим флагом они фактически дают индульгенцию украинским экстремистам», давая понять, что вину за любую провокацию все равно возложат на Россию.