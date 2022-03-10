Он напомнил, что на сессии исполнительного совета ОЗХО 21 декабря 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что украинские националисты при содействии сотрудников иностранных ЧВК завезли в подконтрольные на тот момент киевскому режиму районы Донбасса емкости с токсичными химикатами.
«Загодя предупредив о готовящихся провокациях, Россия тем самым предотвратила реализацию человеконенавистнических замыслов киевского режима и тем самым спасла жизни многих людей», — сказал Шульгин.
Он отметил, что Запад «своими безответственными заявлениями о мнимых российских химических провокациях под чужим флагом они фактически дают индульгенцию украинским экстремистам», давая понять, что вину за любую провокацию все равно возложат на Россию.