Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что агентство смогло наладить прямой диалог относительно вопросов ядерной безопасности между РФ и Украиной на высшем уровне

10 марта Гросси встречался с министрами иностранных дел Украины и России в Турции.

«Моей главной целью было установить прямой диалог на самом высоком уровне, очень важно передавать ключевые послания о предлагаемых действиях. И это было достигнуто», — приводит его слова РИА Новости.

Немирный атом, НАТО на Украине. Итоги 6 марта на Украине © Facebook, ТМ Мілітарист

Гросси рассказал, что обе стороны готовы работать и сотрудничать с МАГАТЭ ради воплощения идеи ядерной безопасности.