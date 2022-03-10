10 марта Гросси встречался с министрами иностранных дел Украины и России в Турции.
«Моей главной целью было установить прямой диалог на самом высоком уровне, очень важно передавать ключевые послания о предлагаемых действиях. И это было достигнуто», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что разговор был нелегким, но серьезным, говорили «о сути вещей, которые мы намерены делать».
Гросси рассказал, что обе стороны готовы работать и сотрудничать с МАГАТЭ ради воплощения идеи ядерной безопасности.