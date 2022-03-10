США не отправят войска на Украину даже если там применят химическое или бактериологическое оружие, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки 10 марта

«Отправлять войска США на Украину и вести войну против России — у нас нет никаких намерений так поступать», — сказала она.

Киев в ужасе от Берлина, Третья мировая близка, Белоруссия в опасности: что говорили об Украине в мире 10 марта © REUTERS, Turkish Foreign Ministry/Handout Виктория Нуланд в ходе выступления в Конгрессе Штатов признала, что американцы проводили бактериологические исследования на Украине и Вашингтон прилагает все усилия для того, чтобы их результаты не попали в руки российских военных.

Псаки вопреки утверждению Нуланд заявила, что у США якобы нет химических и биологических военных программ, а вот Россия, по ее словам, такими возможностями обладает.

Она ответила отрицательно на вопрос о том, вмешается ли Вашингтон в боевые действия на Украине, если появится информация о применении там неконвенционального оружия.

«Я не собираюсь вдаваться в гипотетические ситуации. Сейчас мы говорим, что у них есть такой потенциал и возможности. Я также не намерена вдаваться в детали разведывательной информации. Но намерения президента (США Джо Байдена) по поводу отправки американских военных воевать на Украине против России не изменились», — сказала Псаки.

Ситуация на Украине

По следам изуверов, эвакуация из Изюма, обещание Зеленского, бои в Мариуполе. Хроника событий на Украине на 17:00 10 марта © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

Слово за Китаем и альтернатива Будапешту. Итоги 10 марта на Украине © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.