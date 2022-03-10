По словам Мишустина, большинство иностранных компаний заявляют только о временной остановке работы в РФ с сохранением рабочих мест и заработной платы.
Правительство будет тщательно следить за этой ситуацией, подчеркнул премьер-министр.
«Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. В зависимости от решения владельца она будет определять дальнейшую судьбу предприятия. Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организации и рабочих мест», — рассказал Мишустин.
Накануне Минэкономразвития России предложило вводить внешнее управление в компаниях, покинувших российский рынок и принадлежащих иностранным лицам как минимум на 25%.
Проект направлен на поощрение иностранных компаний, решивших не сворачивать свою деятельность на территории РФ.