Если зарубежные собственники необоснованно закроют работающую в России компанию, то правительство назначит ей внешнюю администрацию. Такое заявление сделал 10 марта премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров

По словам Мишустина, большинство иностранных компаний заявляют только о временной остановке работы в РФ с сохранением рабочих мест и заработной платы. Что скрывают санкции? Кто, как и почему против России ведёт «когнитивную» войну © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Правительство будет тщательно следить за этой ситуацией, подчеркнул премьер-министр.

«Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. В зависимости от решения владельца она будет определять дальнейшую судьбу предприятия. Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организации и рабочих мест», — рассказал Мишустин.

Накануне Минэкономразвития России предложило вводить внешнее управление в компаниях, покинувших российский рынок и принадлежащих иностранным лицам как минимум на 25%.

Проект направлен на поощрение иностранных компаний, решивших не сворачивать свою деятельность на территории РФ.