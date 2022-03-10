В ходе работы финансируемых США биолабораторий на Украине Пентагон проявлял интерес к насекомым-переносчикам опасных инфекций. Об этом 10 марта сообщил журналистам на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов

По его словам, анализ попавших в распоряжение российских военных документов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей — блохами и клещами.

«Характерно, что аналогичные исследования проводились в сороковых годах прошлого столетия при создании компонентов биологического оружия японским отрядом 731, члены которого впоследствии скрылись в США от преследований за военные преступления», — указал Кириллов.

Ранее он сообщил, что на территории Украины была сформирована сеть более чем из 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала деятельность биолабораторий на Украине и объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации об их деятельности в руки российских сил.

На данное признание США отреагировали, в частности, в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от США разъяснить подробности деятельности биолабораторий внутри страны и за рубежом.