По его словам, имеющиеся документы подтверждают, что многократно происходила передача биологических образцов граждан Украины за рубеж, в частности, в Австралию и Германию.
Причём Кириллов рассказал, что все граждане, образцы которых передавались за рубеж, относились исключительно к славянскому этносу.
«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», — сказал Кириллов.
В среду, 9 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала деятельность биолабораторий на Украине и объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации об их деятельности в руки российских сил.
На данное признание США отреагировали, в частности, в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от США разъяснить подробности деятельности биолабораторий внутри страны и за рубежом.