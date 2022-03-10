С высокой долей вероятности можно говорить о попытках создания Соединёнными Штатами биоагентов, избирательно поражающих этнические группы, в частности, славян. Об этом 10 марта сообщил журналистам на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов

По его словам, имеющиеся документы подтверждают, что многократно происходила передача биологических образцов граждан Украины за рубеж, в частности, в Австралию и Германию.

Летучие мыши, птицы и рептилии: Минобороны РФ раскрыло цели американских биолабораторий на Украине © РИА Новости, Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

«С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения», — сказал Кириллов.

В среду, 9 марта, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала деятельность биолабораторий на Украине и объявила, что Киев и Вашингтон сейчас работают над тем, чтобы не допустить попадания информации об их деятельности в руки российских сил.

На данное признание США отреагировали, в частности, в МИД КНР. Его официальный представитель Чжао Лизцянь потребовал от США разъяснить подробности деятельности биолабораторий внутри страны и за рубежом.