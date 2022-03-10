В ситуации «политического вакуума», считает эксперт, реальным является сценарий создания Польского национально-территориального края в Винницкой и Житомирской областях и автономных польских районов на западе, с центрами в Жолкве, Сокале, а также, возможно, Владимире-Волынском.
Однако пока более вероятно, что власти в Варшаве выберут другой вариант: по согласию с НАТО Польша готовится взять на себя своего рода «шефство» над новой версией «Западно-Украинской народной республики». По мнению публициста, это может быть некий «союз», конфедерация или даже федерация.
«Таким образом, без единого выстрела и с согласия украинцев из Львова и Луцка Польша вернется на свои исконные территории. С польской стороны это очень циничная игра», — сказал Рэнкас.
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