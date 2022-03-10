Вооружённые силы Украины якобы имеют преимущество на поле боя и впоследствии вернут бывшие украинские территории Донбасс и Крым. С таким утверждением выступил 10 марта в эфире информационного марафона советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович

По его словам, российские войска «постоянно страдают от поражений», а ВСУ якобы имеют такое серьёзное преимущество на поле боя, что он считает возможной полную победу Украины в нынешнем вооружённом конфликте.

«Вооружённые силы Украины ведут маневренную войну… Мы заберем вообще все, включая Донбасс и Крым, просто нужно время», — заявил Арестович.

Арестович запутался в требованиях украинской делегации © Алексей Арестович/Фейсбук

За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.

Российскими войсками и Народной милицией ДНР блокирован второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной.

Российские вооружённые силы контролируют Мелитополь и ведут бои в окрестностях Харькова и Киева. В то же время украинские силовики продолжают обстреливать населённые пункты Донбасса.