По его словам, российские войска «постоянно страдают от поражений», а ВСУ якобы имеют такое серьёзное преимущество на поле боя, что он считает возможной полную победу Украины в нынешнем вооружённом конфликте.
«Вооружённые силы Украины ведут маневренную войну… Мы заберем вообще все, включая Донбасс и Крым, просто нужно время», — заявил Арестович.
24 февраля началась военная спецоперации РФ, целью которой является защита ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация Украины.
За это время под контроль донбасских республик перешли десятки населённых пунктов, ранее контролировавшихся киевским режимом.
Российскими войсками и Народной милицией ДНР блокирован второй по величине город народной республики Мариуполь, временно оккупированный Украиной.
Российские вооружённые силы контролируют Мелитополь и ведут бои в окрестностях Харькова и Киева. В то же время украинские силовики продолжают обстреливать населённые пункты Донбасса.