Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский вступил в конфликт со своими студентами, угрожая отправить их в армию. Обращение учащихся вуза было обнародовано в интернете 10 марта

Яблоком раздора между Поплавским и студентами стало желание последних продолжать жить в общежитии университета, против чего выступает ректор. Он буквально хочет выкинуть их на улицу, мотивируя это тем, что не может гарантировать им безопасность.

Студенты отмечают, что все последние дни они живут в бункере в ужасающих условиях. Сам Поплавский, по их словам, поставил им ультиматум, угрожая при этом оружием. Ректор требует, чтобы к вечеру сегодняшнего дня они покинули общежитие. В противном случае, студентов-юношей отправят в армию, а девушкам придется стать волонтерками в зоне боевых действий.

В конфликт пришлось вмешаться правоохранительным органам, которые договорились с Поплавским, что желающие студенты, а их более 50 человек, останутся жить в общежитии, однако дадут расписку, что сами будут отвечать за свою жизнь и здоровье. Поплавский презентовал клип об отцах Украины, подняв флаг США © Михаил Поплавский/Инстаграм

72-летний Поплавский известен не только как ректор Киевского национального университета культуры и искусств, но и как певец. Последнее его детище — факультет TikTok. Эта соцсеть, по его словам, нуждается в украинизации, чем и займутся блогеры-преподаватели.

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