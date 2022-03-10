Писатель и донецкий ополченец Александр Жучковский в интервью изданию Украина.ру рассказал, что по окончании спецоперации РФ на Украине планирует заняться написанием биографий героев Донбасса, таких как Гиви, Моторолла и Мамай

«Я предлагал властям ДНР такие проекты, но мы не успели их реализовать. Закрутились события. Не так давно я обсуждал это. Я предлагал: давайте создадим классные биографии, яркие, для учебных заведений, для массовой культуры — Гиви, Моторолы, Мамая и других», — сказал писатель.

Тормозить жигули и запретить пельмени. Финский эксперт о русофобии в его стране © commons.wikimedia.org, Petri Krohn Олег Мамиев (позывной Мамай) — герой ДНР, подполковник Вооруженных сил ДНР, командир интернациональной бригады «Пятнашка». Погиб 17 мая 2018 года, получив тяжелое осколочное ранение в сражении на промзоне под Авдеевкой.

Михаил Толстых (позывной Гиви) — герой ДНР, полковник армии ДНР, командир батальона «Сомали». Получил известность в ходе боев за Иловайск, погиб 8 февраля 2017 года на территории своей войсковой части в Макеевке. По одной из версий, ликвидация Толстых была спецоперацией ССО ВСУ, санкционированной президентом Украины Петром Порошенко.

Арсен Павлов (позывной Моторола) — герой ДНР, командир противотанкового специального подразделения «Спарта». Погиб 16 октября 2016 года в лифте дома № 121 по улице Челюскинцев в Донецке, где проживал. Сработало самодельное взрывное устройство, закрепленное на тросе лифта. Власти ДНР обвинили в гибели Моторолы украинские спецслужбы.

Полностью интервью с Александром Жучковским можно прочитать здесь.