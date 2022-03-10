Республики ЛНР и ДНР впоследствии могут войти в состав РФ, а судьба остальной части Украины будет зависеть в том числе от исхода спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации, но пока люди боятся публично показывать свою лояльность к России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил писатель и донецкий ополченец Александр Жучковский

«Уже были случаи, когда российская армия пришла в населенный пункт, пошла дальше, а туда вернулись украинские чиновники и силовики и начались репрессии в отношении людей. То, что мы видим, что нет массовых встреч с цветами русских танков — это следствие этого страха. Следствие неизвестности», — считает писатель.

Лавров назвал происходящее на Украине «боем за право России быть на политической карте мира» © REUTERS, Stringer Александром Жучковским можно прочитать здесь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Российская и украинская делегации договорились, что для мирных жителей будут организованы гуманитарные коридоры, однако украинские националисты поступили по-своему, фактически взяв людей в заложники и используя как живой щит.