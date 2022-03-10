«Уже были случаи, когда российская армия пришла в населенный пункт, пошла дальше, а туда вернулись украинские чиновники и силовики и начались репрессии в отношении людей. То, что мы видим, что нет массовых встреч с цветами русских танков — это следствие этого страха. Следствие неизвестности», — считает писатель.
Полностью интервью с Александром Жучковским можно прочитать здесь.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Российская и украинская делегации договорились, что для мирных жителей будут организованы гуманитарные коридоры, однако украинские националисты поступили по-своему, фактически взяв людей в заложники и используя как живой щит.