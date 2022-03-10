Писатель и донецкий ополченец Александр Жучковский в интервью изданию Украина.ру озвучил примерный срок завершения спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины, а также объяснил, почему российским военным не нужно торопиться с выполнением задачи

Лавров назвал происходящее на Украине «боем за право России быть на политической карте мира» © REUTERS, Stringer

«Мне кажется, это единственный приемлемый вариант. Все зависит от ситуации в Киеве. Пока ситуация в подвешенном состоянии, они еще продолжают здесь упираться. А если их действительно возьмут в кольцо, скажут, что все, власти нет в Украине, генштаба, командования нет — некому отдавать приказы.

Но идти тупо сейчас в наступление, проламывать эту эшелонированную оборону, которая годами выстраивалась, смысла нет, зачем терять людей? Думаю, месяц, и все это закончится», — резюмировал он.

Полностью интервью с Александром Жучковским можно прочитать здесь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Российская и украинская делегации договорились, что для мирных жителей будут организованы гуманитарные коридоры, однако украинские националисты поступили по-своему, фактически взяв людей в заложники и используя как живой щит.