Кризис на Украине грозит резким всплеском инфекций. Об этом 10 марта на пресс-конференции в Женеве заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан

ВОЗ опубликовала заявление в связи с конфликтом на Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Те картины, которые сейчас наблюдают люди, мы видели на протяжении десятков лет по всему миру. Реальность такова, что условия, которые мы видим на Украине, являются идеальными для распространения заразных болезней. Неважно, COVID-19 это или полиомиелит, корь или холера», — отметил представитель ВОЗ.

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Представитель ВОЗ пообещал, что его организация будет делать все возможное, чтобы поддержать работающих на Украине медработников.