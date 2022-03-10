По его словам, инфекционные заболевания и вооруженные конфликты всегда бывают тесно взаимосвязаны: вспышки опасных болезней постоянно происходят во всех регионах мира, где случаются конфликты, а еще — наводнения, цунами или другие разрушительные климатические бедствия.
«Те картины, которые сейчас наблюдают люди, мы видели на протяжении десятков лет по всему миру. Реальность такова, что условия, которые мы видим на Украине, являются идеальными для распространения заразных болезней. Неважно, COVID-19 это или полиомиелит, корь или холера», — отметил представитель ВОЗ.
Райан подчеркнул, что проблемы в области здравоохранения только усугубляют сложившуюся ситуацию на Украине. Многие больницы в городах заброшены, так как у властей нет возможности поддерживать их инфраструктуру, обеспечивать электричеством и топливом.
Представитель ВОЗ пообещал, что его организация будет делать все возможное, чтобы поддержать работающих на Украине медработников.