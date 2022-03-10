Не стоит недооценивать степень «упоротости» украинских националистов, которые сейчас оказывают сопротивление российским военным, проводящим спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил писатель и донецкий ополченец Александр Жучковский

Саакашвили заявил о прекращении голодовки © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы же помним украинских националистов еще при фашистах. Есть же такой анекдот — выгнали из борделя за разврат. Сами немцы офигевали от их жестокости.

Видимо, эта порода осталась, и она сейчас берет в заложники жителей крупных городов, в том числе поэтому российская армия не может войти в город, потому что иначе погибнет куча людей. Города берутся в окружение, блокируются. Здесь пробуксовка действительно есть, но это объективно, это из-за гуманизма российской армии и российской власти», — сказал писатель.

Полностью интервью с Александром Жучковским можно прочитать здесь.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев усилил обстрелы населенных пунктов, и представители ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Российская и украинская делегации договорились, что для мирных жителей будут организованы гуманитарные коридоры, однако украинские националисты поступили по-своему, фактически взяв людей в заложники и используя как живой щит.