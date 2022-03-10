В настоящее время украинскую столицу покинула примерно половина её населения. Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко 10 марта во время информационного телемарафона

«По последним данным, каждый второй киевлянин сейчас город Киев покинул. Здесь чуть меньше 2 миллионов жителей сейчас находится», — рассказал Кличко.

Правительство Украины задумало провести перепись населения, но не решило когда © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По её результатам, в 2001 году в столице проживало более 2 миллионов 600 тысяч человек.

Относительно современной численности населения города существуют различные оценки.

Проведённая Кабмином Украины оценка численности населения на 1 декабря 2019 года показала, что в Киеве проживают около 3 миллионов 700 тысяч человек, а по результатам официальной оценки численности населения Укрстатом на 1 января 2020 года, там проживало менее 2 миллионов 970 тысяч жителей.