«По последним данным, каждый второй киевлянин сейчас город Киев покинул. Здесь чуть меньше 2 миллионов жителей сейчас находится», — рассказал Кличко.

Правительство Украины задумало провести перепись населения, но не решило когда
Правительство Украины задумало провести перепись населения, но не решило когда
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Украина за всё время независимости лишь один раз производила перепись населения.

По её результатам, в 2001 году в столице проживало более 2 миллионов 600 тысяч человек.

Относительно современной численности населения города существуют различные оценки.

Проведённая Кабмином Украины оценка численности населения на 1 декабря 2019 года показала, что в Киеве проживают около 3 миллионов 700 тысяч человек, а по результатам официальной оценки численности населения Укрстатом на 1 января 2020 года, там проживало менее  2 миллионов 970 тысяч жителей.

 