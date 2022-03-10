«По последним данным, каждый второй киевлянин сейчас город Киев покинул. Здесь чуть меньше 2 миллионов жителей сейчас находится», — рассказал Кличко.
Украина за всё время независимости лишь один раз производила перепись населения.
По её результатам, в 2001 году в столице проживало более 2 миллионов 600 тысяч человек.
Относительно современной численности населения города существуют различные оценки.
Проведённая Кабмином Украины оценка численности населения на 1 декабря 2019 года показала, что в Киеве проживают около 3 миллионов 700 тысяч человек, а по результатам официальной оценки численности населения Укрстатом на 1 января 2020 года, там проживало менее 2 миллионов 970 тысяч жителей.