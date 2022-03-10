Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 10 марта на своей странице в соцсети «ВКонтакте» передал «привет» «Макдоналдсу»

Западные санкции. Экономист объяснил, нужно ли покупать впрок ноутбуки и одежду © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Генеральный директор корпорации McDonald's Крис Кемпчински сообщил 8 марта о временном закрытии всех своих ресторанов в России. Речь идет в общей сложности о 850 заведениях. Согласно заявлению, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек, для всех сотрудников сохранят зарплату.