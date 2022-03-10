«Ведь котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет "Макдоналдсу!"» — написал он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Генеральный директор корпорации McDonald's Крис Кемпчински сообщил 8 марта о временном закрытии всех своих ресторанов в России. Речь идет в общей сложности о 850 заведениях. Согласно заявлению, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек, для всех сотрудников сохранят зарплату.