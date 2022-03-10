Главное, что факты присутствия российских солдат срочной службы на Украине выявлены, а ситуация исправлена. Об этом заявил 10 марта журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Он напомнил, что военной прокуратуре поручено осуществить проверку данных фактов и давать им правовую оценку.

«Это произошло вчера, соответственно, ожидать сегодня каких-то итогов неправильно. Давайте дождёмся, какая информация поступит. Главное, что эти факты выявлены и ситуация в этом плане исправлена», — добавил Песков.

Омбудсмен Украины отказалась предотвратить пытки военных в плену - Москалькова © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Игорь Конашенков подтвердил факты нахождения солдат-срочников в частях российских Вооружённых сил, которые принимали участие в спецоперации на Украине.

Он также подтвердил факт попадания некоторых их них в плен.

Ранее в Кремле заявляли, что перед проведением спецоперации на Украине до всех командиров подразделений Вооружённых сил РФ было доведено указание президента РФ Владимира Путина о непривлечении военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины.