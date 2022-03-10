Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 10 марта на своей странице в Facebook заявил, что прекращает голодовку в тюрьме

Саакашвили на суде ошибся с флагом и спел гимн Украины - видео © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Саакашвили нелегально приехал в Грузию в начале октября прошлого года, перед местными выборами. Экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел. Его задержали и отправили в тюрьму, позднее перевели в военный госпиталь. Ранее политик прекратил 50-дневную голодовку. У него диагностировали повреждения мозга и посттравматический синдром, он заявил, что в тюрьме к нему применяли пытки.