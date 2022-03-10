«На 20-й день я прекращаю голодовку. Сейчас нам нужны здравый смысл, здоровье и полная мобилизация, сила вместо слабости. Мы должны встретить нашу победу в полной готовности», — написал Саакашвили.
Саакашвили нелегально приехал в Грузию в начале октября прошлого года, перед местными выборами. Экс-президент является фигурантом нескольких уголовных дел. Его задержали и отправили в тюрьму, позднее перевели в военный госпиталь. Ранее политик прекратил 50-дневную голодовку. У него диагностировали повреждения мозга и посттравматический синдром, он заявил, что в тюрьме к нему применяли пытки.