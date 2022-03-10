На брифинге после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва больше никогда не будет зависеть от решений Запада

Китай эвакуировал 6 тыс. своих граждан из опасных районов Украины © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Она показывает, что бой идет не на жизнь, а на смерть за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов», — сказал министр.

Ранее Лавров говорил о том, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности Украины исключительно вместе с гарантиями безопасности Европы и России.