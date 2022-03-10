По словам главы МИД РФ, Россия сделает так, чтобы «никакой дядя Сэм» не мог принимать решения о судьбе ее экономики. Лавров назвал реакцию Запада на происходящее на Украине «остервенелой».
«Она показывает, что бой идет не на жизнь, а на смерть за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов», — сказал министр.
Ранее Лавров говорил о том, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности Украины исключительно вместе с гарантиями безопасности Европы и России.