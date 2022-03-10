По словам Лаврова, оценки достигнутого во время военной операции дают представители министерства обороны, и, «самое главное», президент России Владимир Путин в качестве верховного главнокомандующего.
«Он [Путин] не раз подчёркивал, что в целом спецоперация идет по плану», — сказал Лавров
Переговоры Лаврова и Кулебы прошли при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Её целями являются защита республик Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.