Специальная военная операция России по защите республик Донбасса развивается в соответствии с планом. Об этом 10 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Турции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой

Владимир Путин в качестве верховного главнокомандующего.

«Он [Путин] не раз подчёркивал, что в целом спецоперация идет по плану», — сказал Лавров

Переговоры Лаврова и Кулебы прошли при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Её целями являются защита республик Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.