После встречи с главой МИД Украины Дмитрем Кулебой на Анталийском дипломатическом форуме министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хотела бы видеть в Киеве друга. Об этом 10 марта сообщают РИА Новости

«Россия хочет видеть Украину дружественной без запрета на русский язык, русскую культуру», — сказал Лавров.

Матвейчев объяснил, что должна сделать Украина, чтобы Россия отказалась брать Киев © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании республик, однако обстрелы только усилились и 24 февраля российский лидер заявил о начале спецоперации в Донбассе.

Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. На данный момент известно о более, чем 2,5 тысячах таких объектов. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР активно обстреливаются со стороны ВСУ, мирные жители продолжают гибнуть.

Основная причина возникшего конфликта состоит в том, что жители Донбасса отстаивали своей право говорить на русском языке и не хотели соглашаться на бандеризацию, активно навязываемую регионам киевским режимом.